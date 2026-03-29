"С мерките на кабинета ще излезем от кризата": Сдружението за модерна търговия не вижда ръст в цената на горивата

29 март 2026, 9:24 часа 137 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Видим ефект от ръста на цената на горивата към момента няма. Ако се стигне до такъв, това ще е след натрупване и по-нататък, но към днешна дата няма риск от чувствително повишение на цената, заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред Нова телевизия. Още: "Не се раздават хеликоптерни пари": Гюров обяви мерките срещу последствията от кризата с горивата (ВИДЕО)

Той посочи, че към момента на пазара има достатъчно храни, защото предходната реколта е била богата. Въпросът е каква ще бъде новата реколта, допълни експертът.

С мерките на служебното правителство ще излезем от кризата

Той подчерта, че с предложените мерки от кабинета „Гюров” България ще успее да се справи с кризата, предизвикана от конфликта в Близкия изток. Той определи тези мерки като разумни, таргетирани и премерени и ще свършат нужната работа.

Вълканов добави, че българското производство трябва да се стимулира, но е нужно да се осигури и безпрепядствен внос.

"Всеки търговец се стреми да има пакет от стоки, които да бъдат по-аткрактивни на пазара спрямо конкурентите му, за да привлича повече потребители. Това няма как да се повлияе от движението на цените на горивата", коментира Вълканов.

По отношение на цените на торовете Вълканов каза, че има какво да се направи, но това е работа на Европейския съюз.

Антон Иванов Отговорен редактор
Горива Гориво служебно правителство държавни помощи Сдружение за модерна търговия Андрей Гюров цена на горивата кабинетът Гюров
