Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов направи откровена оценка за тежката криза, в която се намират "железничарите". Бизнесменът определи представянето на отбора като "позор" и призна, че футболистите имат сериозни проблеми както с физическата подготовка, така и с психическото състояние. Той коментира и търсенето на нов старши треньор след раздялата с Любослав Пенев, като не изключи Александър Георгиев да остане начело до края на годината.

Веселин Стоянов посочи основните проблеми на Локомотив София

"Резултатите са катастрофа. Много е зле ситуацията. Това не е било никога! Допуснаха се много индивидуални грешки от наша страна и те бяха наказани", заяви Стоянов пред "Мач Телеграф". Според собственика футболистите разполагат с необходимите качества, но се нуждаят от различен подход и по-сериозна подготовка.

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"Просто трябва една по-здрава ръка, която да ги нареди и да може да добият някакво самочувствие. Сега и психически са смачкани", призна бизнесменът. Той изрази и съмнения относно физическото състояние на състава, като посочи, че в много от мачовете отборът е успявал да поддържа добро темпо само до 60-ата минута.

Ще има ли нов треньор преди края на годината?

Стоянов потвърди, че ръководството обсъжда няколко кандидатури за наставник, но все още няма окончателно решение. Не е изключено Александър Георгиев да продължи да води "железничарите" до зимната пауза. "Нямам обяснение защо не се получиха нещата с Любо Пенев. Просто не стана. Това се случва в много отбори. Любо е доказан специалист. Той положи усилия", допълни собственикът.

Пред Локомотив предстоят тежки двубои с Левски, Славия и ЦСКА 1948, както и среща за Купата на България. "Представянето ни до момента е позор. Обидно е за феновете, ръководството и за самите футболисти. Обидно е и за емблемата Локомотив!", категоричен беше Стоянов.

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