Една от най-успешните състезателки във вдигането на тежести в Европа – украинката Камила Конотоп, е дала положителна допинг проба. Новината беше официално съобщена от Международната агенция за допинг тестване (ITA), която временно спря състезателните права на 25-годишната щангистка. Четирикратната европейска шампионка е дала проба, в която са открити забранени анаболни вещества, а случаят вече се разглежда по антидопинговите правила на Международната федерация по вдигане на тежести.

Какво е открито в пробата на Камила Конотоп?

Според официалното съобщение на ITA пробата е взета на 7 септември 2026 година по време на извънсъстезателна проверка. Лабораторният анализ е установил наличие на тестостерон и адиоли с екзогенен произход. Веществата попадат в категорията на анаболните андрогенни стероиди в забранителния списък на Световната антидопингова агенция (WADA).

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Те са забранени както по време на състезания, така и извън тях, тъй като могат да подпомагат натрупването на мускулна маса и увеличаването на силата. Конотоп има право да поиска анализ на Б-пробата си, както и да оспори временното отстраняване. Окончателно наказание все още не е наложено.

Четири европейски титли и медал от световно първенство

Украинката е сред водещите имена в европейските щанги през последните години. Тя печели континенталните титли през 2021, 2023, 2024 и 2026 година, а през 2022-ра завоюва сребърно отличие. В кариерата си Конотоп има и сребърен медал от световно първенство, както и отличие от Световната купа.

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