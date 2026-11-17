Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи емоционално послание към националния отбор на фона на поредицата исторически поражения през последните месеци. Поводът е 33-ата годишнина от незабравимата победа над Франция с 2:1 на "Парк де Пренс", която класира България за Световното първенство в САЩ през 1994 година. Камата си припомни славната вечер в Париж и изрази надежда, че родният футбол отново ще преживее подобни моменти.

Стоичков си спомни за великата победа над Франция

"Стартът на нашата невероятна приказка навърши Христова възраст! Да, изминаха 33 години от онази магическа вечер на "Парк де Пренс"! Малцина вярваха в нас, но ние всички бяхме убедени, че ще бием Франция!", написа Стоичков в социалните мрежи.

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На 17 ноември 1993 година България побеждава французите с два гола на Емил Костадинов, като победното попадение пада в последните секунди. Успехът отваря пътя към незабравимото американско лято, когато националният ни отбор достига до полуфиналите на световното първенство.

Камата вярва, че България отново ще преживее велики моменти

33 години по-късно ситуацията в националния отбор е коренно различна. Само през последните два месеца "лъвовете" допуснаха първи исторически загуби от Люксембург, Исландия и Естония, като последното поражение с 1:2 дойде само ден преди годишнината. Въпреки тежката криза Стоичков вярва, че българският футбол може да намери изход.

"Искрено вярвам, че такива приказни нощи отново ще има и българският футбол ще намери светлината в тунела! Играчите ни трябва да си повярват, а не да мислят, че сме аутсайдери във всеки мач!", завърши носителят на "Златната топка" за 1994 година.

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