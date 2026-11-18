Пътен инцидент затруднява движението на надлеза за пазарджишкото село Главиница. Единият от шофьорите, участвали в произшествието, е пострадал и е транспортиран с линейка за медицински преглед. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Пробата за алкохол на пострадалия водач, направена на място, е отчела 1,92 промила в издишания въздух.

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Заради катастрофата едната пътна лента е заета от автомобилите, участвали в инцидента, поради което движението в двете посоки се осъществява последователно през свободната лента. Първоначално на мястото са изпратени два екипа на сектор „Пътна полиция“ и Районното управление в Пазарджик. Впоследствие полицейските екипи са увеличени на четири, за да регулират движението заради засиления автомобилен трафик в двете посоки.

Миналата седмица на магистрала „Тракия“ в района на Пазарджик катастрофира автомобил.

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