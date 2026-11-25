Трикратният шампион с ЦСКА Тодор Янчев сподели предположенията си за предстоящата среща от груповата фаза в Лигата на конференциите между "армейците" и Трабзонспор. Той изрази своята увереност в уменията на ЦСКА и способността им да надвият турския отбор. Любопитно е, че Янчев, който е първият голям трансфер на българския футбол през новия век, е играл именно в Трабзонспор. В Турция той е оставил множество приятели, с които по негови думи се чува и до днес.

Тодор Янчев разкри тайни от престоя си в Турция и защо вярва в успеха на ЦСКА

„Сигурен съм, че ЦСКА може да победи Трабзонспор въпреки Мохамед Салах и другите нови звезди. "Червените“ са отборът, който ме създаде и винаги ще го подкрепям. В Трабзон оставих много приятели, които и до днес не спират да ми се обаждат. Дори имах предложение тази седмица да отида на турнир на ветерани. Когато бях помощник-треньор на Кайсар в Казахстан ме поканиха за откриването на новия стадион на Трабзонспор. Нямаше как да отида, но – важното е, че бях на „Армията“!“, сподели Янчев пред ТРУД news.

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„Започнах много силно да играя и непрекъснато бях титуляр – спомня си Янчев. – Бяхме редом до редом със Серден Ялчин, който в момента е национален треньор на Турция. Големи фигури и до днес в страната са бившите футболисти Хами Гьог Дениз, Октай, Орхан Чакаръкачъ и Несим. Продължаваме да се чуваме. Канят ме редовно, но аз не мога достатъчно често да се отзовавам в Трабзонспор. За добро или лошо на Нова година се смени властта в клуба и през 2001 година започна финансова криза. Трабзонспор не можеше да си позволи да плати следващия транш по трансфера и Божков ми се обади да се прибирам.“

„ЦСКА е моят дом и съдбата реши там да мине почти цялата ми кариера.След година Стойчо Младенов направи онзи знаменит отбор, който завърши есенния полусезон само с победи и накрая станахме убедителен шампион. Незабравимо е онова 1:1 на „Герена“ срещу Левски, което реално ни донесе златото.“, продължи бившият капитан на "армейците".

„Минаха много години оттогава, спечелих още една титла през 2008 година, която се оказа и най-тъжната – продължава Янчев. – През това време не спирах да следя какво се случва и в Трабзонспор. Затова толкова много се зарадвах на жребия, който събра двата отбора. Ще отида на „Армията“ и ще викам за ЦСКА. Стадионът е уникален, а феновете ни просто са номер едно!“

„Знам, че много бащи са завели децата си на стадиона и са ги направили от ЦСКА. Затова и любимата ми песен на феновете е „Още от дете запали моето сърце!“ В четвъртък милиони червени сърца ще се изправят срещу Трабзонспор и съм сигурен, че можем да ги победим.“, завърши Янчев.

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