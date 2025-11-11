Войната в Украйна:

Представители на бразилски ас идват в София за преговори с шефовете на Левски

Представители на бразилски ас ще пристигнат в София, за да преговарят с шефовете на Левски. Става въпрос за агентите на левия краен защитник на „сините“ Майкон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите мениджърите на кариоката ще дойдат в България в близко бъдеще, а темата на разговорите между тях и ръководството на родния гранд ще е нарасналият интерес към бранителя.

Към Майкон има сериозен интерес от чужбина 

В последните месеци редица отбори от чужбина проявиха интерес към Майкон, който е един от най-добрите играчи в състава на Хулио Веласкес. Наскоро се заговори, че бразилецът е попаднал в полезрението на тима от испанката Ла Лига – Бетис. Според вестник „Ас“ андалусийците са склонни да извадят около 4 милиона евро, за да привлекат Майкон, но окончателното решение за пращането на официална оферта за правата му ще бъде взето в средата на декември.

Бразилецът има договор с Левски до лятото на 2027-ма 

Агентите на Майкон искат да запознаят шефовете на Левски с отборите, които имат интерес към клиента им. Освен това двете страни ще обсъдят и евентуален нов договор на бразилеца със „сините“, ако през зимата не се стигне до негов трансфер. В случай, че левия бек остане на „Герена“, то ръководството на столичани иска да го обвърже с дългосрочен контракт, който също така ще гарантира на играча и по-висока заплата. Настоящият договор на Майкон с Левски е до лятото на 2027-ма.

Бойко Димитров
