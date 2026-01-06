Трансфери в Първа лига: Славия се раздели с петима, титуляр в Ботев Враца ще играе в Румъния, "железничарите" се подсилват

Традиционните входящи и изходящи трансфери в Първа лига започнаха. Славия се раздели с петима футболисти. Артьом Варганов, Тони Тасев, Владимир Медвед, Ивайло Найденов и Денислав Александров вече не са собственост на “белите” и напускат отбора. Бранителят на Ботев Враца Ариан Кабаши пък премина в редиците на румънския елитен ФК Чиксереда. От Локомотив Пловдив и Локомотив София привлякоха по един играч.

Трансферите в Първа лига

Освен тези петима до момента Славия вече се раздели с Мартин Георгиев, който беше продаден на гръцкия АЕК, а Исак Соле вероятно скоро ще поеме в посока ЦСКА. Що се касае до Кабаши, той беше титуляр при "зелените лъвове". Защитникът има 38 изиграни мача за Ботев, в които вкара 1 гол и направи 1 асистенция.

Иван Лагунджич е първото ново попълнение на Локомотив София. 26-годишният десен бранител подписа договор за година и половина. Хърватинът идва от втородивизионния австрийски Капфенберг. В своята кариера Лагунджич е играл още за отборите на Рудар Веление, Борац Баня Лука, Олимпия Любляна, както и няколко хърватски тима.

Локомотив Пловдив пък подписа договор със Запро Динев. Крилото официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина. Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич. Юноша е на Беласица. В своята кариера се е състезавал за тимовете на Септември София, Септември Симитли, Беласица, Ботев Пловдив, Витоша, Миньор. За последно е бил част от състава на Пирин Благоевград.

“Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред", каза Запро Динев.

