Войната в Украйна:

ЦСКА стартира подготовка, но без половин отбор

06 януари 2026, 16:36 часа 139 прочитания 0 коментара

ЦСКА стартира днес подготовката си за пролетния дял на първенството. Треньорът на тима Христо Янев изведе своите футболисти за първа тренировка в 15:00 часа. Заниманието се проведе на базата на „армейците“ в Панчарево, но в него участие не взеха цели седем играчи на родния гранд. Както е известно, „червените“ ще се готвят у нас до 14 януари, когато заминават на лагер в турския курорт Анталия, където ще изиграят четири контроли.

ОЩЕ: Легендите никога не умират

Трима от четиримата нови тренираха с ЦСКА 

Първата за годината тренировка на ЦСКА започна с минута мълчание в памет на Димитър Пенев. Легендата на „армейците“ и българския футбол си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст. В заниманието се включиха общо 22 футболисти, между които и три от четирите нови попълнения на „червените“ - Алехандро Пиедраита, Андрей Йорданов и Лео Перейра. Макс Ебонг, който е четвъртият нов играч на тима пропусна тренировката.

ЦСКА Лумбард Делова Улаус Скаршем Мохамед Брахими

Кои липсваха на заниманието? 

На първата тренировка липсваха и шестима от досегашните играчи на Христо Янев. Това са титулярите Йоанис Питас, Леандро Годой, Джеймс Ето'о и Давид Пастор, както и резервите Густаво Бусато и Браян Кордоба. Очаква се шестимата, както и Макс Ебонг да се присъединят към своите съотборници в следващите дни, за да започнат подготовката си за втория дял от шампионата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Христо Янев: Искаме да изградим отбор на ЦСКА, който да не е "еднодневка"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев Густаво Бусато Браян Кордоба, ЦСКА Джеймс Ето Сантиаго Годой Йоанис Питас Давид Пастор Макс Ебонг
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес