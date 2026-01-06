ЦСКА стартира подготовка, но без половин отбор

ЦСКА стартира днес подготовката си за пролетния дял на първенството. Треньорът на тима Христо Янев изведе своите футболисти за първа тренировка в 15:00 часа. Заниманието се проведе на базата на „армейците“ в Панчарево, но в него участие не взеха цели седем играчи на родния гранд. Както е известно, „червените“ ще се готвят у нас до 14 януари, когато заминават на лагер в турския курорт Анталия, където ще изиграят четири контроли.

Трима от четиримата нови тренираха с ЦСКА

Първата за годината тренировка на ЦСКА започна с минута мълчание в памет на Димитър Пенев. Легендата на „армейците“ и българския футбол си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст. В заниманието се включиха общо 22 футболисти, между които и три от четирите нови попълнения на „червените“ - Алехандро Пиедраита, Андрей Йорданов и Лео Перейра. Макс Ебонг, който е четвъртият нов играч на тима пропусна тренировката.

Кои липсваха на заниманието?

На първата тренировка липсваха и шестима от досегашните играчи на Христо Янев. Това са титулярите Йоанис Питас, Леандро Годой, Джеймс Ето'о и Давид Пастор, както и резервите Густаво Бусато и Браян Кордоба. Очаква се шестимата, както и Макс Ебонг да се присъединят към своите съотборници в следващите дни, за да започнат подготовката си за втория дял от шампионата.

