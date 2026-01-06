Пече се трансфер: Топ отбори от Серия А следят 20-годишен българин!

20-годишният Росен Божинов привлича вниманието на сериозни отбори от Германия, Англия и Италия. Информацията е на белгийските медии, според които скоро може да се стигне до трансфер на централния защитник. Понастоящем той защитава цветовете на Антверпен, където се радва на солидно количество игрови минути. Конкретен интерес към бранителя проявяват Болоня и Аталанта, съответно седми и осми в Серия А.

Росен Божинов е следен от сериозни отбори

И двата клуба са известни с отличната си скаутска мрежа и умението да привличат евтини таланти от по-малки първенства. В този профил влиза и Росен Божинов, който има върху какво да работи, но се отличава в внушителен ръст, прилична скорост за позицията си и силен ляв крак, което е рядкост. Последното го прави ценен за поста ляв централен защитник.

Освен това той все още е много млад – по-късно този месец ще навърши 21 години – и има огромен потенциал за растеж. Отскоро е български национал, като вече натрупа три мача за представителния тим, което му дава ценен опит на международно ниво. Ако някой клуб реши да действа по-настоятелно, Антверпен ще трябва да преценява дали може да го развие още и да повиши стойността му, или е по-изгодно да го продаде сега.

