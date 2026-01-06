Юноша на ЦСКА спасява емблематичен български тим

Пирин Благоевград изглежда намери поне временно спасение. В края на 2025 година от "орлетата" пуснаха публикация в социалните мрежи, от която се разбра за светлина в тунела. Според колегите от Gong.bg става въпрос за нов собственик на клуб. Той е 35-годишен бизнесмен с футболно минало, но името му не се разкрива. Любопитно е, че е бил част от школата на ЦСКА, набор 1990.

Бизнесмен дава 500 000 евро на година на Пирин

Очаква се въпросният бизнесмен да плаща около 500 000 евро на година за издръжката на "орлетата". Клубът все още има неизплатени дългове, но се предполага, че с новата власт нещата ще се стабилизират, пишат още от Gong.bg.

Част от акциите на Пирин са общински, а отделно има спонсорски договори, които също носят приходи. Така целта през пролетта ще бъде оставане в професионалния футбол, което изглежда лесно постижимо, предвид точковия актив. През следващата кампания ще се гонят и по-високи цели. Вече стана ясно, че треньор ще бъде Манол Занев, брат на Петър Занев, а негов асистент ще бъде местната легенда Николай Бодуров.

По този начин се опровергава медийната информация, че бившият собственик и президент на ЦСКА Александър Томов ще спасява Пирин Благоевград (подробности четете в линка).