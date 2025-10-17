Президентът на БФС взима мерки по казуса с Вуцов - привика Сираков, Боримиров и Димитров на среща

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще вземе отношение по казуса със Светослав Вуцов. Както е известно, родният страж публично обяви желанието си временно да се оттегли от националния отбор на България. Като основни аргументи за решението си той изказа. че присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан. Малко след това новият селекционер Александър Димитров излезе с лична позиция, в която разкри, че Вуцов е нарушавал вътрешния правилник на тима и се е държал неуважително към щаба.

Президентът на БФС иска помирение между Левски, националния отбор и Вуцов

От Левски изявиха подкрепа към вратаря си и поставиха 3 условия на националния отбор, за да си го върне в редиците. Напрежението между клуба, Вуцов и членовете на националния отбор предизвика президента на БФС да вземе мерки. Той покани на среща мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков и изпълнителния директор на "сините" Даниел Боримиров, за да разрешат казуса. Според Гонзо на нея трябва да присъстват и самия Вуцов и Александър Димитров, за да бъдат чути всички страни.

Поканата на Иванов до "сините" шефове:

"Уважаеми господин Сираков, Уважаеми господин Боримиров, Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК "Левски" Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол. За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров. Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството. С уважение, Георги Иванов, президент на Български футболен съюз", гласи изявлението на Иванов до шефовете на Левски, което е публикувано на сайта на БФС.

