Венци Стефанов нападна Светльо Вуцов: Лигльо, никога повече не трябва да бъде викан в националния отбор!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов атакува остро бившия вратар на тима Светослав Вуцов след решението му да се оттегли временно от националния отбор по футбол на България. Както е известно, вчера стражът на Левски обяви, че повече няма да играе за „лъвовете“, тъй като присъствието му в състава предизвиква напрежение в треньорския щаб, а някои действия и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан.

Венцеслав Стефанов коментира решението на Вуцов пред колегите от „Блиц“ като заяви, че младият вратар е лигльо и никога повече не трябва да бъде викан в националния отбор на България. Босът на най-стария столичен клуб допълни, че стражът се е държал по същия начин и в последните си месеци при „белите“.

„Само баща му може да му докара такива главоболия“

„Това са думи на баща му за мен, този човек само вреди на малкия. Какво значи временно - сега искам, утре не искам. Това е национален отбор, чест и гордост е за всеки, ти трябва да защитаваш честта на Родината. За мен такива хора нямат място в националния и никога повече не трябва да бъде викан. Как така е временно българин, ама малко няма да бъде, после пак ще бъде. Кой си ти? Над националния отбор или флаг?“.

„Само баща му може да му докара такива главоболия на главата. Не виждам с какво е наранен, просто срамота. Не може един млад по този начин да си играе с националната чест и гордост, не можеш да бъдеш малко българин, а утре ще бъде повече българин, какво трябва да се промени за него? По същия начин се държеше в Славия накрая. Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо“, изригна президентът на Славия.

