Проблем за Веласкес: Ради Кирилов пропуска трети пореден мач на Левски

25 ноември 2025, 10:12 часа 156 прочитания 0 коментара
Треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да използва един от основните си футболисти от началото на сезона в трети пореден мач. Става въпрос за 33-годишния флангови играч на „сините“ Радослав Кирилов. Крилото получи контузия по време на тренировка преди Вечното дерби с ЦСКА и все още не е напълно възстановен. Заради травмата той пропусна двубоя с „армейците“, мачовете на националния отбор срещу Турция и Грузия, както и срещата с Монтана през изминалия уикенд.

Радослав Кирилов все още се възстановява от контузия 

Радослав Кирилов ще пропусне и предстоящото домакинство на Септември София. Двубоят от 17-ия кръг на Първа лига е насрочен за неделя, 30 ноември от 17:30 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Треньорският щаб на Левски не възнамерява да рискува здравето на крилото с прибързаното му пускане в игра като се очаква той да бъде извън групата за мача със Септември. Очаква се фланговият футболист да бъде на линия за визитата на Славия на 4 декември.

Радослав Кирилов Левски

Крилото е един от водещите играчи на Левски този сезон 

Кирилов акостира на „Герена“ през лятото. Той пристигна в Левски без пари, след като договорът му с ЦСКА 1948 изтече и не бе подновен. Крилото бързо се превърна в един от водещите играчи в състава на Хулио Веласкес. До момента 33-годишният национал на България има на сметката си общо 22 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се е отчел с три попадения и четири асистенции.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
