26 ноември: Какъв обичай трябва да спазват всички майки на църковния празник утре

Утре, 26 ноември, вярващите честват деня на паметта на Св. Стилиан Пафлагонийски, Преп. Алипий Стълпник и Преп. Яков Отшелник. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник. На празника утре всички майки трябва да спазят и един обичай, свързан с почитането на паметта на св. Стилиян.

История на църковния празник на 26 ноември

Монахът Алипий е роден в края на VI век в град Адрианопол в Пафлагония (Мала Азия). От детството си се отличавал със склонност към молитва, сдържаност и вътрешна съсредоточеност. Загубил баща си много рано, Алипий е бил отгледан от майка си, благочестива и щедра жена, която му внушила любов към храма и духовния живот.

Като млад мъж Алипий станал послушник при градския епископ, служейки в църквата „Свети Теодор“. Още тогава той се отличавал със своето усърдие, честност и дълбоко благочестие. Поемайки по пътя на строг аскетизъм, Алипий издигнал висок стълб близо до града и започнал дългогодишен аскетизъм върху него. Стоял на стълба в молитва, понасяйки жега, студ, дъжд и вятър. По-късно построил три църкви: в чест на Божията Майка, на пророк Илия и на свети мъченик Евстатий.

Преподобният Алипий престоял на стълба 56 години, а общият период на неговия подвиг е бил около 67 години – почти целият му съзнателен живот.

На 26 църквата почита и св. Стилиян. Той е роден в Пафлагония в Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Светецът раздал имуществото си, станал монах. Прочул се като чудотворен лечител на децата.

Какво да не правите на 26 ноември

Не бива да се опитвате да изиснявате отношенията си с вашите близки или да се карате - конфликтите са се смятали за лоша поличба за този ден. Не се препоръчваше да се започват важни неща - вярва се, че те няма да бъдат успешни. Забранено е да се занимавате с ръкоделие - според народните вярвания тази работа на този ден може да „обърка съдбата“.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Вятърът този ден показва рязка промяна във времето; Ако денят е облачен, зимата ще бъде топла. Ако има ясна сутрин, очаквайте силни студове. Ако има сняг на 26 ноември, това вещае снежна зима. Ако има скреж по дърветата, очаквайте слана.

Традиции и обичаи на 26 ноември

Св. Стилиян се счита за пазител на децата. На този ден майките месят питки и не работят, за да са здрави децата им. По традиция майките се молят пред иконата на св. Стилиян за здраве и защита на децата им.

