25 ноември 2025, 10:44 часа 388 прочитания 0 коментара
В Лудогорец умуват какво да правят с шестима, чиито договори изтичат

Ръководството на Лудогорец стартира преди няколко дни мисия „Нов договор“ като вече трима основни играчи преподписаха своите споразумения с „орлите“. Това са Серджио Падт, Квадво Дуа и Кайо Видал. Шефовете на разградчани обаче все още умуват какво да правят с цели шестима футболисти, чиито контракти с клуба изтичат след края на настоящия сезон. Става въпрос за Диниш Алмейда, Сон, Георги Терзиев, Педро Нареси, Иван Йорданов и Бърнард Текпетей. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Текптей и Терзиев са пред напускане на Лудогорец 

На този етап изглежда, че 33-годишният Георги Терзиев няма да получи предложение за нов договор и ще трябва да си търси отбор през лятото, ако преди това не реши да сложи край на кариерата си. Бърнард Текпетей пък отдавна иска да продължи кариерата си в друг клуб от чужбина и едва ли ще склони да преподпише контракта си с разградчани. Това поставя Лудогорец в ситуация да го продаде задължително през зимата, за да не го изпусне без пари.

Алмейда, Сон и Нареси най-вероятно ще получат нови договори 

Алмейда, Сон и Педро Нареси почти сигурно ще получат предложения за нови договори, тъй като са основни играчи на Лудогорец. Все още не е ясно дали обаче те ще решат да ги подпишат. На Иван Йорданов най-вероятно също ще му бъде предложено да поднови контракта си. През лятото се заговори, че той може да облече екипа на ЦСКА, но това така и не се случи и той остана на „Хювефарма Арена“.

