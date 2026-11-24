Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо все пак няма да бъде сред обявените лектори на предстоящия майсторски клас в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). След като първоначалната информация за участието му в събитието "Футболът 2030 – икономика на следващо ниво" предизвика множество иронични коментари, от футболната централа публикуваха уточнена програма. В нея Иванов вече фигурира като официален гост, а задачата да представят икономическите и управленските аспекти на футбола е поверена на други специалисти.

Гонзо вече не фигурира сред лекторите на майсторския клас

На 19 ноември беше разпространена информация, че Георги Иванов ще проведе майсторски клас пред студенти и докторанти в УНСС. Новината бързо привлече внимание, като редица медии представиха президента на БФС в ролята на бъдещ преподавател по футболна икономика. Темата предизвика и немалко подигравки, насочени към образованието на бившия футболист и управлението на родната централа.

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Няколко дни по-късно обаче от БФС внесоха повече яснота около организацията на събитието. В новото съобщение изрично се посочва, че Георги Иванов ще присъства като официален гост, но името му отсъства от списъка с лекторите.

Сред хората, които действително ще изнасят лекции, са изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, членът на Изпълнителния комитет Теодор Тодоров, доц. д-р Иван Стоилов от УНСС и експертът по спортен бизнес Юлиян Михов от PwC България. В програмата участват още Ива Георгиева и спортният журналист Явор Евтимов, който ще има роля в журито.

Студентите ще управляват виртуален бюджет на БФС

Самата инициатива ще се проведе на 3 декември от 10:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Участниците ще бъдат разделени на екипи и ще трябва да вземат управленски решения, свързани с разпределянето на условен бюджет за развитието на българския футбол. Последиците от избраните стратегии ще бъдат проследени до 2034 година. Най-добре представилият се екип ще получи възможност за едномесечен стаж в БФС.

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