Защитник е на път да загуби титулярното си място в ЦСКА. Става дума за бразилеца Давид Пастор, който допусна сериозна грешка при второто попадение на Ботев Пловдив на "Колежа", когато изпусна Самуил Цонов. Представянето му не отговаря на стандартите на Маркус Гиздол, който го замени още на почивката.

Давид Пастор загуби доверието на Гиздол

След грешката пред наставника на "армейците" се открива дилемата дали да заложи отново на Пастор, или да даде шанс на Уору за предстоящия двубой от Лигата на конференциите срещу Трабзонспор. Уору, пристигна на "Армията" от Ботев Враца, но дълго време не получаваше възможности за изява. Христо Янев го извади от стартовите 11 още след дебютния му мач като титуляр срещу Ботев Пловдив в края на юли, а впоследствие защитникът остана извън сметките за редица срещи.

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С идването на Гиздол обаче ситуацията започна да се променя. Германският специалист върна бранителя в игра, използвайки го като резерва в двубоите с Панатинайкос и Левски. Междувременно Уору натрупа и сериозно игрово време с националния отбор на Бенин, за който записа пълни 180 минути в двете победи над Централноафриканската република с 4:1 и 1:0. Доброто представяне на Уору, съчетано с поредната колеблива игра на Пастор, може да наклони везните в полза на бранителя от Бенин.

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