Турският Трабзонспор пристигна в София за гостуването си на ЦСКА в среща от Лигата на конференциите. Клубът пристига след като направи серия от впечатляващи победи в турската Суперлига. Под ръководството на Томас Райс отборът успя да достигне до историческите седем поредни успеха.

Съперникът на ЦСКА пренаписа клубната си история

Последната победа на Трабзонспор бе срещу Еюпспор с резултат 1:0. С нея Райс записа името си в историята на клуба като първия чуждестранен наставник, който успява да спечели 7 поредни мача в първенството, споделят от "Фанатик". Германският специалист пое отбора в 6-ия кръг и под негово ръководство те записаха 7 победи и 21 точки, демонстрирайки атакуваща мощ с 18 отбелязани гола и изключителна защита, допуснала едва 3 попадения. В шест от завоюваните победи турците успяха да запазят мрежата си суха.

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Трабзонспор вече започна подготовка за предстоящото си гостуване в София. В Лигата на конференциите те имат записани 6 точки, постигнати от 2 победи и 1 загуба в първите си 3 мача. Очаква се Райс да излезе с най-силния си състав, като по всяка вероятност ще може да разчита на Менди и Бушуари.

"Когато отидем там, искаме да се върнем с точки и да завършим в топ 8 на Лигата на конференциите", заяви Райс.

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