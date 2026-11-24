Стрелба е възникнала в сръбско училище в Крагуевац, при която двама души са ранени, когато ученик от четвърти клас на това училище е открил огън. Полицията е реагирала незабавно на мястото на инцидента и стрелецът е бил задържан, съобщи РТС. Според първоначалната информация, пострадалите не са в животозастрашаващо състояние. Единият от пострадалите най-вероятно е ранен с огнестрелно оръжие, а другият - със счупено стъкло.

Предполага, че ученикът е използвал малокалибрена пушка в коридора на училището.

Учениците са напуснали сградата

Директорът на Първо техническо училище Неманя Йоксимович заяви, че става въпрос за ученичка от четвърти клас, която е ранила служителка на учебното заведение при стрелба тази сутрин, но животът ѝ не е в опасност.

„Животът на колегата не е в опасност. Ученикът е арестуван благодарение на бързата реакция на Министерството на вътрешните работи. Продължаваме да следим ситуацията и ще направим всичко възможно, за да нормализираме бързо учебните занятия в училище“, каза Йоксимович.

Всички останали ученици са напуснали безопасно училищната сграда.

Министерството на образованието обяви, че незабавно е сформиран Кризисен щаб, а министърът на образованието в технически мандат Деян Вук Станкович, веднага след получаване на информацията, е разговарял с ръководителя на Училищната администрация в Крагуевац и кмета Никола Дашич. ОЩЕ: Безпрецедентен случай в Гърция: Властите осуетиха план за нападение в училище