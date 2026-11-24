Локомотив София преминава през много дълбока криза, като след изиграването на 15 мача от Първа лига, "железничарите" са на последното 14-о място с актив от 9 точки - 1 победа, 6 равенства и 8 загуби. Със слабите резултати дойде и недоволството на феновете, което доведе до това вече бившият старши треньор Любослав Пенев да напусне. От над месец и половина насам Александър Георгиев, който е шеф на школата на Локомотив София, води първия отбор и това няма да се промени до края на 2026 г.

Локомотив София записа 3 загуби след напускането на Любо Пенев

От Локомотив Пловдив обявиха официално раздялата си с Любослав Пенев на 30 октомври, като специалистът сам напусна поста след неспирни викове "оставка" от трибуните и редицата слаби резултати. Последва извинение от "железничарите" към феновете и изявление на собственика на клуба Веселин Стоянов, в което заяви, че на Локомотив му е нужна "по-здрава ръка". Откакто Любо Пенев напусна столичния клуб, отборът записа 3 загуби - с 2:5 от Ботев Пловдив, с 0:1 от Септември София и с 1:4 от Левски.

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Локомотив София остава без постоянен треньор до края на 2026 г.

Впоследствие Локомотив Пловдив преговаря с много кандидати, но нито един от тях не е приел да поеме клуба преди края на 2026 г. Явор Вълчинов, Георги Донков, Душан Косич и Гьоко Хаджиевски бяха основните 4 имена, които се свързваха с "железничарите". Хаджиевски беше най-близко до поста, но след това се отдалечи. А малко по-късно собственикът на клуба Веселин Стоянов призна, че е получил отказ и от Димитър Васев.

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