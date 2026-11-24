Националната агенция за приходите е продала на търгове над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали превозните средства след употреба на алкохол и наркотици. Общата сума на продадените МПС-та е близо 2,6 млн. евро.

Колите са били обявени в 956 публични продажби от началото на въвеждане на мярката срещу шофирането в нетрезво състояние - през септември 2023 г. до 31 октомври 2026 г.

В 199 от случаите автомобилите са били в съсобственост, като другите съсобственици са платили половината от стойността на превозното средство, за да го задържат. 215 от отнетите в полза на държавата коли са предоставени на различни ведомства, а други 109 са бракувани и унищожени, информират от администрацията.

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Общо 5464 са конфискуваните превозни средства, подадени със съдебен акт към НАП от септември 2023 г. до края на октомври тази година. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 коли.

Преди да бъде обявен на търг, всеки от тези автомобили преминава през две законовоопределени фази. През първата се проучва документално колата – има ли наложени върху нея запори, принудителни административни мерки, местонахождение, състояние и др.

"Към момента 732 от отнетите коли са във втората фаза, при която се оценява превозното средство преди да бъде обявено на търг. Насрочените през октомври търгове са 59", допълват от НАП.

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