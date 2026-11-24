Ювентус има голям проблем с централните си нападатели от началото на сезона. Така желаният от "бианкомерите" Рандал Коло Муани не може да намери формата си от преди няколко години, когато беше под наем при "старата госпожа". Ник Волтемаде също не вкарва достатъчно. Затова Ювентус се е прицелил в португалското острие на Монца Густаво Варела. Но много сериозен интерес към него има и от Ливърпул. А футболистът не спира да впечатлява, като вече има повече отбелязани голове, отколкото изиграни мачове през сезона.

Густаво Варела има 13 гола в 12 мача

В мач от 12-ия кръг на Серия А Монца победи Фиорентина с класическото 3:0, с което прекъсна серията си от четири поредни загуби. Отборът на Валентин Антов е на 14-о място с актив от 10 точки в италианския елит. Но за него се отличава португалският нападател Густаво Варела. Той вкара първите 2 гола за Монца, като така изравни броя мачове, които е изиграл за тима в Серия А с боря голове, които е вкарал в тях - 11. Като добавим и двата му гола в един мач за Копа Италия, Варела има над 100%-ова ефективност пред гола.

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Монца може да иска над 35 милиона евро за Варела

За момента Ювентус, който има голяма нужда от централен нападател и Ливърпул, който търси алтернатива за своето нападение, за главните претенденти за подписа на Густаво Варела. Но към него има интерес още от Наполи, Арсенал, Тотнъм и Челси. Според специализирания сайт "transfermarkt", португалецът е оценен на 5 милиона евро, но от Монца ще искат около 35 милиона евро за правата му. Според източници от Италия, тази сума може да набъбне още повече, тъй като от клуба не искат да го продават през зимния трансферен прозорец и ще завишат цената му.

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