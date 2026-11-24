Битката за шампионската титла в българското първенство става все по-интересна, а последните резултати доведоха до сериозна промяна в прогнозите за крайния победител. Специализираната платформа Football Meets Data актуализира изчисленията на своя суперкомпютър след 15-ия кръг в Първа лига. Според новите данни Левски вече има над 50% вероятност да триумфира със златните медали, въпреки че ЦСКА продължава да оглавява временното класиране.

Левски изпревари убедително ЦСКА в прогнозите за титлата

Последният кръг донесе важни резултати в шампионската надпревара. Левски разгроми Локомотив София с 4:1, докато ЦСКА изпусна точки при зрелищното равенство 3:3 с Ботев Пловдив. Лудогорец пък постигна минимален успех с 1:0 срещу Дунав Русе. В резултат на това суперкомпютърът на Football Meets Data вече оценява шансовете на "сините" за шампионската корона на 53%. ЦСКА остава на втора позиция с 27%, а Лудогорец е трети с 18%. Далеч зад водещото трио е ЦСКА 1948, който получава едва 2% вероятност за спечелване на титлата.

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Само преди кръг ЦСКА и Левски бяха почти равни

Особено интересна е промяната спрямо прогнозата след 14-ия кръг. Тогава Левски имаше 43% шанс за първото място, докато ЦСКА беше непосредствено зад него с 41%. Сега разликата между двата столични гранда достига цели 26 процентни пункта в полза на "сините". Въпреки това ЦСКА продължава да води в класирането с 35 точки след 15 изиграни мача. Левски има същия актив, но е с двубой по-малко, докато Лудогорец е с 33 точки и също има отложена среща.

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