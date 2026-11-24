Камерунският полузащитник Джеймс Ето'о изглежда все по-близо до раздяла с ЦСКА, въпреки че само преди няколко месеца поднови договора си с клуба до 2029 година. Халфът загуби титулярното си място след пристигането на Маркус Гиздол начело на "червените" и вече не попада сред основните му избори. Ситуацията може да доведе до трансфер още през зимния прозорец, като от "Българска армия" са готови да разгледат различни варианти за бъдещето му.

ЦСКА разреши на Джеймс Ето'о да си търси нов отбор

Според информация на трансферния специалист Бърл Джуниър ръководството на ЦСКА е дало разрешение на камерунския футболист да потърси ново предизвикателство през януари. Предпочитаният вариант за "армейците" е директна продажба, но не се изключва и възможността Ето'о да бъде преотстъпен до края на сезона с опция за последващо откупуване.

Развитието е любопитно, тъй като в края на пролетта полузащитникът удължи контракта си до лятото на 2029 година. Той бе считан за един от играчите с най-висока класа в ЦСКА, а мнозина го определяха за незаменим. Само няколко месеца по-късно обаче статутът му в отбора се е променил коренно, като Гиздол очевидно няма намерение да разчита на него в дългосрочен план.

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Маркус Гиздол зачеркна камерунеца от сметките си

След назначаването на германския специалист Ето'о получава изключително ограничено игрово време. В първия шампионатен двубой при новия треньор той се появи едва в 86-ата минута, заменяйки Макс Ебонг. Камерунският халф остана на пейката при престижните победи над Лудогорец с 2:0 и Левски с 3:0. Срещу Славия (0:0) получи по-малко от 20 минути, а при срещата с бившия си клуб Ботев Пловдив се появи чак в 93-ата минута.

Ситуацията не е по-различна и в Европа. Ето'о записа по пет минути срещу Монако (1:2) и Нордселанд (2:2) в Лигата на конференциите, докато при поражението от Панатинайкос (1:2) остана неизползвана резерва.

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