Локомотив София е в изключително незавидно състояние, като в 15 мача от началото на сезона в Първа лига записа само 1 победа и 6 равенства. С деветте си точки "железничарите" са на последното 14-о място и търсят всевъзможни начини да спрат падението си. За тях предстои много важен сблъсък - домакинство на Славия в първото Малко столично дерби за сезона. С публикация в социалните мрежи от Локомотив обявиха, че цената на билетите за срещата е намалена на 1 евро и помолиха феновете си да напълнят стадиона за дербито си.

Локомотив София: "И преди сме изпадали в трудни периоди"

В Локомотив София кризата се изразява и при треньорския пост. Никой от възможните варианти не е изявил желание да поеме столичните "железничари" и така те остават без постоянен треньор до края на 2026 г. Ето какво написаха от Локомотив за дербито със Славия: "Локомотивци, няма какво да се лъжем - ситуацията ни е много тежка. И преди сме изпадали в трудни периоди и знаем, че има само един начин да се измъкнем - да бъдем обединени.

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"Като е дерби - да е дерби!"

Този петък ни предстои един по-специален мач - дерби срещу Славия. Мач, който вярваме, че може да се превърне в повратен момент за нашия сезон. Мач, който може да ни накара поне за миг да оставим трудностите в миналото и да погледнем с надежда към бъдещето. Ръководството на Локомотив обявява, че билетите за сблъсъка ще бъдат на символичната цена от 1 евро. Като е дерби - да е дерби! Елате на стадиона, за да създадем една футболна атмосфера! Нека отборът и феновете се обединим и заедно да покажем, че Локомотив е жив - и на терена, и на трибуните".

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