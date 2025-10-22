ЦСКА иска голям талант на Славия, но явно цената му плаши „армейците“

Ръководството на ЦСКА разпитва за голям талант на Славия. Става въпрос за 19-годишния флангови футболист на „белите“ Кристиян Балов. Това разкри президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов. Той говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че малко преди затварянето на летния трансферен прозорец „армейците“ са проявили сериозен интерес към лявото крило. От ЦСКА дори са се свързали със Стефанов, за да обсъдят евентуалните условия, при които Балов би облякъл „червения“ екип.

"Аз казах, каквото имам да казвам. След това телефонът мълчи"

Венцеслав Стефанов допълни, че той е обявил какво очаква Славия да получи за правата на талантливия младок. Веднага след това обаче разговорите между двете страни са приключили като най-вероятно поисканата от „белите“ сума е уплашила шефовете на българския гранд.

„От ЦСКА питаха за Кристиян Балов преди повече от месец, когато все още не беше затворил трансферният прозорец. Аз казах, каквото имах да казвам. След това телефонът мълчи. Никой не се обажда засега. Това е истината“, заяви Венцеслав Стефанов.

Кариерата на Кристиян Балов

Кристиян Балов е юноша на Славия като преминава през всички юношески и младежки гарнитури на клуба преди да стигне до първия отбор. До момента крилото има на сметката си общо 35 мача за „белите“ във всички турнири, в които се е отчел с два гола, а също така е направил и две асистенции. Офанзивният футболист има договор със столичани до лятото на 2026 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 250 хиляди евро.

ОЩЕ: Душан Керкез и хората му искали бивша звезда на Левски да подсили ЦСКА