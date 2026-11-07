Историкът Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“

Историкът Александър Стоянов бе избран за "Будител на годината 2026". Отличията бяха връчени на церемония, с която завърши 13-ото издание на кампанията. Стоянов е избран с хиляди гласове от публиката и от журито на БНР.

„Българският народ твърде дълго беше разделен от своята история. Тя беше превърната в достояние за твърде малко хора, твърде обвързани с властта твърде дълго време“, каза Стоянов.

Съвременниците не трябва да смятат, че хората от днешното поколение са по-малко достойни от възрожденските си предци, каза той. „Ние сме също толкова добри, колкото и те“, убеден е Стоянов.

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Победителят получи статуетката, дело на скулптора Александър Пройнов, както и 21 хиляди кв. м вековна дъбова гора в Сливенския Балкан, предоставена от Никола Рахнев и инициативата „Гората.бг“. Рахнев разказа, че гората е била предложена за продажба с цел да бъде изсечена, но организацията я е придобила, за да бъде запазена. „Както ние избрахме тази гора да живее за децата ни, така той избира историята да живее за всички нас“, каза Рахнев, обръщайки се към отличения историк.

В началото на церемонията бе обявено, че има специална награда „Обединител на годината“, която генералният директор на БНР Милен Митев е връчил на певицата Дара за победата ѝ в конкурса „Евровизия“. Във видео от връчването Митев отбеляза, че за първи път в историята България печели конкурса „благодарение на Дара, която ни показа, че със силата на музиката, но и със силата на любовта и младежката енергия можем да се обединяваме“, цитира го БТА.

Сред десетте финалисти бяха Любов Костова, позната с работата си за популяризирането на науката и учените, Димитър Коцев-Шошо и Христо Христов – номинирани за работата си по възстановяването на паметта за репресиите на тоталитарния режим, театралният и кинорежисьор Явор Гърдев, Юрий Вълковски, директор на фондацията „Народни читалища“. Стефан Бакалов, дългогодишен служител на Агенция „Митници“, бе номиниран за кампанията „Не сте сами“, насочена към предпазването на младите хора от наркотична и хазартна зависимост, а фондацията „Подай ръка“ бе сред номинираните заради това, че подпомага деца, семейства, възрастни хора и хора с увреждания чрез социална и здравна подкрепа, стипендии и инициативи за интеграция. Сред финалистите бяха и Димитър Иванов, основател на фондация „Заедно за доброто“, както и Слав Петков, основател и председател на Федерацията по адаптирана физическа активност, който беше номиниран за работата си за достъпа до спорт на хора с интелектуални затруднения и синдром на Даун. Борис Бъндев, съосновател на социалното предприятие „Стрей шийп“ (Stray Sheep), бе сред финалистите за работата си за популяризирането на жестовия език и подобряването на достъпа на глухите хора до информация и култура. Всеки от тях получи грамота за номинацията си.

Снимка: Евгени Димитров, Булфото, за БНР

Номинациите в кампанията бяха направени от граждани, а финалната десетка беше определена от жури в състав Ива Дойчинова, д-р Румен Манов, Светослав Иванов, Никола Рахнев, Даниел Ненчев, Добрина Чешмеджиева и Мартин Атанасов, избра десет финалисти сред десетки номинации. Всеки желаещ можеше да гласува еднократно за своя фаворит чрез специално създадената онлайн платформа.