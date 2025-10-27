Решено е! Левски продава една от големите си звезди през зимата

Ръководството на Левски е взело решение да продаде една от големите звезди в тима на Хулио Веласкес по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. Става въпрос за 22-годишния национал на България Марин Петков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в последните месеци към крилото има засилен интерес от клубове от чужбина. През лятото „сините“ получиха няколко предложения за правата му, но ги отхвърлиха и той остана на „Герена“.

Левски очаква поне 1,3 милиона евро за Марин Петков

В Левски обаче са категорични, че е време Марин Петков да продължи кариерата си зад граница. На стадион „Георги Аспарухов“ дори определиха цената, която ще искат да получат за талантливия футболист. Според информациите „сините“ очакват поне 1,3 милиона евро, за да се разделят с крилото. Босовете на столичани също така ще искат в договора с евентуалния му купувач да бъде вписан и процент от негова следваща продажба.

За предстоящия трансфер загатна и Даниел Боримиров

За предстоящия трансфер на българския национал загатна и изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. Той говори пред колегите от БНТ като заяви: „Марин Петков е стигнал зенита си в Левски и ще е хубаво да направи следващата крачка в чужбина“. Фланговият футболист играе за първия тим на „сините“ от лятото на 2019 година. До момента той има общо 187 мача за родния гранд във всички турнири, в които е реализирал 35 попадения и е направил 14 асистенции. Петков има договор с Левски до лятото на 2027-ма.

