След смяната на собствеността в Левски, клубът претърпя много промени. Най-значимата от тях беше в модела на управление, като "сините" в момента са водени от съвет на директорите. Част от този съвет е Еду Гаспар - човек с опит във Висшата лига и в частност Арсенал. Промените на "Герена" засегнаха и скаутското звено, като след среща именно с Гаспар от клуба се оттеглиха главния скаут Красимир Петров и Георги Коруджиев.

Човек на Станимир Стоилов ще дойде в Левски

Промените в Левски обаче не са приключили. Съвсем скоро се очаква на "Герена" да пристигне човек, работил със Станимир Стоилов. Става въпрос за Алесио дел Сарто. Той ще бъде новият главен скаут на "сините", а с Мъри е работил в турския Гьозтепе. Според информациите, Еду Гаспар в момента е в София, което показва, че Дел Сарто може съвсем скоро да пристигне в Левски и да започне работа по зимната селекция, която се очаква да бъде много силна за "сините".

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Енрико Пареше ще гледа следващия мач на Левски

В София е още и новият футболен директор на Левски Енрико Пареше. Наскоро в Италия разкриха как Пареше е напуснал клуб от Серия А, за да пристигне на "Герена". Очакванията са той да изгледа следващия двубой на "сините" от Първа лига. Те са домакини на Локомотив София, като ще посрещнат "железничарите" на 22 ноември, неделя, от 15:30 ч.

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