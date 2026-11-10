Венци Стефанов заговори за нов стадион: "Левски и Лудогорец са колебливи, ЦСКА е най-добре"

В Първа лига се очертава един от най-интересните сезони от години насам, що се отнася битката за титлата. Всеки от първите 4 отбора има шанс, като разликата между първото и четвъртото място е едва 5 точки. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред колегите от "Sportal", като засегна някои от най-важните теми в българския футбол. Той даде своето мнение за битката за титлата и изрази надежда, че скоро и "белите" може да имат нов стадион.

"Левски и Лудогорец показват колебания"

Ето какво каза Венци Стефанов: "Искам първо да изкажа съболезнования на близките на загиналите на АМ "Тракия". Относно борбата за титлата ще кажа, че е възможно да видим смяна на караула, но не бих искал да давам прогноза кой ще стане шампион. Мога да кажа, че Левски и Лудогорец показват колебания. Да, Левски играе успешно в евротурнирите, но все пак да отчетем съперниците - Ягелония е все пак. Не ме разбирайте погрешно, ще се радвам Левски да достигне и финал, просто нека гледаме реално. ЦСКА 1948 все още не намира постоянство, с което да започне да играе водеща роля. ЦСКА е най-добре от фаворитите, почеркът на Маркус Гиздол си личи.

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"Славия ще продължава да залага на българското"

Лошото е, че във водещите четири отбора има общо десетима българи. Как да имаме силен национален отбор тогава? Всеки хвърля вината на Футболния съюз, но реално проблемът е в клубовете - те трябва да изкарат кълновете, да създадат футболистите. На този фон Славия ще продължава да залага на българското. В защита сме добре, напред "рецептата" за головете трябва да дойде от нападателите. Иван Андонов се показа като много сериозно момче на нашата врата - работи здраво и израсна, не се сърди, не е примадона, изпълнителен е, надявам се, че в един момент националният селекционер ще обърне поглед и към него.

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"Може да има нов стадион и в "Овча купел"

Вече казах, че свалям шапка за това, което направи в Борисовата градина собственикът на ЦСКА. Страхотен стадион. Вярвам, че в сегашната ситуация държавата ще погледне с друго око на спорта и съм оптимист, че в необозримо бъдеще може да има нов стадион и в "Овча купел". Там е идеално място за национален стадион - имаш метро, пространство за паркиране и всичко, Витоша се издига пред теб. Оптимист съм за държавата като цяло, направихме най-добрия избор на президентските избори, МВР пипа със здрави панталонки, отдавна не е било така".

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