За сезон 2026/27 Българския футболен съюз въведе ново правило - всеки отбор от Първа лига трябва да има поне един българин в стартовия си състав, който да е роден след 1 януари 2003 г. и да остане поне 45 минути на терена. Но тази регулация доведе до много голяма промяна в състава на Лудогорец. Постепенно капитанът Антон Недялков изгуби титулярното си място и ще напусне отбора още през зимния трансферен прозорец.

Симеон Шишков измести Антон Недялков

От началото на сезона Антон Недялков изигра 12 мача за Лудогорец, в които записа малко над 1 000 минути. В началото на сезона той имаше ролята на титуляр, но със завръщането на Игор Йовичевич като старши треньор на "орлите", левият бек загуби мястото си в стартовия състав. На негово място се наложи Симеон Шишков. 20-годишният българин получи шанса си точно заради правилото на БФС и се възползва отлично. Младокът записа игрово време подобно на това на Недялков, но занапред Йовичевич ще разчита предимно на него.

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Недялков ще заиграе в чужбина

Но настоящата ситуация не устройва Антон Недялков и той иска да напусне Лудогорец. Договорът му с "орлите" изтича през лятото на 2027 г., но според запознати, разградчани са съгласни да прекратят взаимоотношенията си по взаимно съгласие още през зимния трансферен прозорец. Така дългогодишният капитан на Лудогорец ще може по-лесно да си намери отбор. Според информациите, Недялков най-вероятно ще заиграе в чужбина. Левият бек е част от Лудогорец от лятото на 2018 г., като за 8 години и половина в клуба записа 276 мача, вкара 3 гола, даде 24 асистенции и спечели 7 шампионски титли на България, 2 пъти Купата на България и 6 пъти Суперкупата на страната.

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