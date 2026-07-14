ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 14.07.2026

Днешният ден ще предложи на феновете на спорта множество емомции, тъй като е изпълнен с редица любопитни събития. Левски приема Борац Баня Лука в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Също така предстои и първият полуфинал на Световното първенство по футбол, в който сили ще премерят Франция и Испания. Привържениците на тениса пък ще могат да се насладят на турнирите в Гщаад, Бостад и Умаг.

Какво може да гледате по телевизията днес:

11:30 Тенис: АТР 250 в Гщаад, МАХ Спорт 3

12:00 Тенис: АТР 250 в Бостад, МАХ Спорт 1

14:00 Колоездене: Тур дьо Франс, десети етап, мъже, Евроспорт 1

17:00 Тенис: АТР 250 в Умаг, МАХ Спорт 2

20:30 Футбол: Левски – Борац, Шампионска лига, Диема спорт

22:00 Футбол: Франция – Испания, Мондиал 2026, БНТ/БНТ 3