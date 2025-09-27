"С Лудогорец играхме до гол! Стадионът ще е готов за Нова година, но не знам коя": Крушарски е във вихъра си

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски видимо бе в настроение след минималния успех на "черно-белите" над Левски в двубой от десетия кръг на Първа лига. Бизнесменът говори за пръв път от доста време насам пред журналисти, заради което обсъди и тема извън самия мач. Според него в миналия мач срещу Лудогорец "смърфовете" са играли до гол за "орлите". Крушарски също коментира и строящия се стадион в "Лаута".

„Вие гледате футбол, аз от време на време, защото пътувам. Например мача с Лудогорец го изтървах, но разбрах, че той се е играл до гол. На един разговор с един важен човек му казах, че по-добре да няма полувреме, а да се играе до гол, за да може този, който иска да печели, да печели“, заяви Крушарски след победата на Локо Пловдив над Левски.

„Със стадиона не се занимавам. Има си инвеститорски контрол, който направи трите трибуни. Вземаха се едни пари и се спъваме и ходим по калта. Това ще се оправи за Нова година, но не знам коя. Аз, когато се явих за стадиона, казах, че за 12 млн. ще направя трите трибуни, без да искам нищо отгоре и отдолу. Какво стана? Излъгаха ме, взеха, строиха трибуните, взеха 18 млн., индексация… какви 5 лева… и аз съм строил. Този човек – инвеститорът – и да си понесе нещата. Този същият човек рови в калта, за да оспорва поръчката, защото някой трябва да гепи 3 милиона. Тук не могат да се разберат кой да вземе двата лева. Всеки отива и оспорва на другия. Христо Томов? Аз се борих той да вземе тази поръчка. Бях зад него – стриктен и изпълнителен е“, коментира строителството на стадиона Крушарски.