Селекционерът на България отрече скандалната информация за Светослав Вуцов (ВИДЕО)

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров говори пред медиите на летище „Васил Левски" при прибирането на "лъвовете" от Испания. Специалистът коментира позицията на треньора на вратарите в Левски Божидар Митрев относно ситуация със Светослав Вуцов и напрежението, което по думи на бившия страж се е създало в редиците на "трикольорите". Наставникът завърши уверено за бъдещето си начело на отбора.

Нямало заплахи към Вуцов

„Ние напрежение с нито един играч от националния отбор нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Прочетох нещата. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня и на тази база е приложен вътрешният правилник. Това е единственото вярно. Заплахите не са нито мой, нито на щаба, а е метод на работа“, каза националният селекционер.

„Щеше ли да започне титуляр в мача срещу актуалния европейски шампион. Ако имаше такова нещо, щеше ли да се представи на толкова добро ниво. Мнението ми е, че Вуцов игра добре. Това са... Сега говорих и с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо. Той категорично отрече. Няма напрежение с нито един играч“, допълни той.

За мен много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществато и сме дали грешни сигнали. Групата е много тежка. През следващите две седмици ще изгледаме всичко и ако има нещо по-добро, ще го вземем. Младежите няма да пипаме. Не искам да се случва това, което на мен ми правиха. Има странно усещане. Знаех с какво се захващам. Знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически никакви резултати. Знам каква е целта и как да я постигна", завърши уверено Александър Димитров.

