Емблематичният български нападател, който държи уникално шампионско постижение и оцеля по чудо в катастрофа със Сираков

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Мюмюн Кашмер е един от силните български нападатели, които са се подвизавали по родните терени през миналия век. Той е единственият футболист, ставал шампион и с Левски, и с Берое. Със "сините" триумфира през 1985-а, а година по-късно има основна роля за единствената до момента титла на заралии. След края на кариерата си се занимава с трансфери, а през 2016 година оцелява по чудо в катастрофа с настоящия мажоритарен собственик на Левски Наско Сираков.

Мюмюн Кашмер - нападателят, който поведе Берое към единствената титла на заралии в А група

Кашмер е роден на 20 януари 1962 година в Кърджали. Играе последователно за Върбица (Бенковски), Арда (1979 – 1981, 1983 – 1984), Локомотив (София) (1981 – 1983), Левски (София) (1984 – 1985), Берое (1985 – 1989), Портимонензе (Португалия) (1989 – 1990) и Куартейрензе (Португалия) (1990), Бурсаспор (Турция) (1990 – 1992) и Коняспор (Турция) (1992).

Най-щастливи за централния нападател се оказват 1985 и 1986 година. При първата Мюмюн Кашмер има по-скоро периферна роля за титлата на Левски. "Сините", предвождани от Васил Методиев, изпреварват вечния враг ЦСКА с 4 точки, за да се окичат със златото. Кашмер изиграва 7 мача, в които се разписва 1 път - при равенство 2:2 срещу Черно море. Освен това започва като титуляр в първия двубой от 1/16-финалите на КЕШ срещу Щутгарт (1:1) пред 35 000 зрители у дома.

Следва преминаване в Берое, където Мюмюн Кашмер е един от лидерите на тима. В единствения до момента шампионския сезон за клуба през 1986 година е голмайстор №1 на "зелените" с 23 попадения в 29 мача. В първенството остава зад Атанас Пашев, който бележи 30 пъти. За заралии Кашмер има общо 94 мача и 43 гола, които му осигуряват трансфер в Портимоненсе. Кърджалиецът приключва кариерата си в Турция, където защитава цветовете на Бурсаспор и Коняспор.

Със "зелените крокодили" е финалист за Купата на Турция, но е по-използван в шампионата. В мачовете от първенството Кашмер понякога си партнира с младия тогава Хакан Шукюр, който впоследствие се превръща в легенда на турския футбол. Бурса явно се харесва на Мюмюн като град и след края на кариерата си той се установява там. Занимава се с трансфери в ролята си на футболен агент.

През 2016 година преживява една от най-страшните случки в живота си. Той е спътник на своя добър приятел Наско Сираков, с когото се прибират заедно след погребението на Трифон Иванов. На влизане в София претърпяват тежка катастрофа, за която самият Кашмер разказва:

"Наско направи отиграването на живота си при катастрофата. Някакъв човек тръгна да прави обратен завой директно през мантинелите и щеше да се забие челно в нас. Сираков обаче го изигра на много високо ниво, завъртя колата и се ударихме странично. Имам самочувствието, че шофирам изключително добре, защото често пътувам на далечни разстояния, но като Наско много малко хора могат да реагират във въпросната ситуация", не крие щастието си Кашмер.

Кърджалиецът ще бъде запомнен като един от класните нападатели на миналия век, който имаше основна роля за единствената шампионска титла на Берое. Години по-късно съдбата му се усмихва при тежък инцидент с легендата на Левски Наско Сираков, с когото поддържат добри приятелски отношения до ден днешен. Съвсем наскоро пък Кашмер придружаваше Христо Стоичков на събитие, на което Камата посрещна легендарния Палиука в музея си.