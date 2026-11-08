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Луд обрат в дебюта на Дани Моралес: Спартак възкръсна срещу Арда, след като губеше с 0:2

08 ноември 2026, 15:56 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: Yulian Todorov / LAP.bg
Луд обрат в дебюта на Дани Моралес: Спартак възкръсна срещу Арда, след като губеше с 0:2

Арда Кърджали поведе срещу Спартак Варна в гостуването си в морската столица, но допусна обрат в мача от 13-ия кръг на Първа лига. Домакините, водени от Даниел Моралес стигнаха до пълен обрат, след като осъществиха сериозен натиск в края на срещата. Арда водеше с 2:0 в 34-ата минута, но Спартак върна един гол 2 минути по-късно. Второто полувреме беше изцяло в полза на "соколите", които стигнаха до пълен обрат и взеха трите точки.

Арда поведе през първото полувреме

Първото полувреме беше почти изцяло в полза на Арда Кърджали. "Небесносините" изоставаха във владението на топката, но бяха по-ефективни през първите 30 минути. Те откриха резултата още в 16-ата минута чрез Бирсент Карагарен. По-малко от 20 минути по-късно гостите вече водеха с 2:0, а попадението бе дело на Вячеслав Валев. Но спокойствието им не трая дълго, тъй като Чидера Окох върна един гол за Спартак в 36-ата минута. Така Арда се оттегли с минимална преднина на почивката.

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Спартак стигна до пълен обрат през втората част

През второто полувреме Спартак Варна взе цялата инициатива в срещата. "Соколите" отправиха 7 удара към вратата на Арда Кърджали, като 4 от тях бяха точни. Домакините успяха да изравнят резултата с попадение на Антон Иванов. Този гол им даде нов тласък и те осъществиха много сериозен натиск по посока Анатоли Господинов. И той се отплати 4 минути преди изтичането на редовните 90 минути. Тогава Окох отбеляза втория си гол в мача. С красивото му попадение Спартак Варна стигна до победата с 3:2 над Арда Кърджали, след като изоставаше с 0:2.

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Спартак Варна Първа лига Арда Кърджали
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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