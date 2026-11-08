Столичен гранд се извини на феновете за пълния провал от началото на сезона

От началото на сезона Локомотив София е в голяма криза, като се намира на последното 14-о място в Първа лига с актив от едва 9 точки след изиграването на първите си 14 срещи. "Железничарите" загубиха от Септември София с 0:1 в последния кръг и това ги остави с 1 победа, 6 равенства и 7 поражения от началото на кампанията. От клуба излязоха с официална позиция, с която се извиниха на феновете си.

Локомотив София: "Искаме да ви се извиним"

Ето какво написаха от Локомотив София: "Локомотивци, всички в клуба сме изключително разочаровани от началото на сезона за нашия отбор. Това, което всички ние виждаме в голяма част от мачовете, и най-вече това, на което станахме свидетели вчера, не е нашата представа за Локомотив. Искаме да ви се извиним. Това не е Локомотив, който вие заслужавате.

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"Има едно нещо, което ни обединява"

Знаем, че ви боли. Нас също. Но ние няма да се предадем. Ръководството на клуба ще направи всичко възможно и ще вземе каквито мерки са нужни, за да излезем от тази ситуация. Има едно нещо, което ни обединява - любовта към червено-черната фланелка, емблемата и историята. Сега, повече от всякога, имаме нужда от вашата подкрепа. Защото само заедно можем да извървим дългия път, който ни предстои, за да видим Локомотив, с който да се гордеем. А ние няма да спрем, докато не го направим! Ръководството на ФК Локомотив София".

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