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Бивш английски национал беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние (ВИДЕО)

16 септември 2026, 11:35 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Бивш английски национал беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние (ВИДЕО)

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние, пише "Дейли Мейл". Крилото е заснето да криволичи по магистрали в Англия, като на видеата се вижда, че той шофира опасно. Това е продължило около 90 минути, преди Стърлинг да се отклони в отбивка, където се блъска в метална порта. По-късно става ясно, че бившият футболист на Манчестър Сити вече е бил под въздействието на опиати, когато е бил зад волана. Когато полицаите пристигат на място, той казва, че има проблем с райския газ.

Рахийм Стърлинг е бил арестуван

Рахийм Стърлинг е арестуван от полицията, която твърди, че се е опитал да скрие от тях азотен оксид или райски газ, като го е преместил на задната седалка на автомобила, който струва около 270 000 паунда. Запис от полицейска камера показва момента, в който Стърлинг е арестуван с бутилки и спукан балон в скута си. Чува се как полицай казва "можеш да го оставиш долу" на футболиста, след като отваря вратата на колата си.

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Стърлинг е струвал 160 милиона евро през 2019 г.

В момента Рахийм Стърлинг е свободен агент, като последно игра в нидерландския Феенорд. Той е юноша на Ливърпул, като освен за мърсисайдци в Англия игра още за Манчестър Сити, Челси и Арсенал. Именно при "гражданите" Стърлинг беше в най-добра форма, като записа 339 мача, 131 гола и 87 асистенции за тях. С националния отбор на Англия Стърлинг изигра 82 мача, в които вкара 20 гола. Според специализирания сайт "transfermarkt", най-високата цена на крилото е била 160 милиона евро, като я е достигнал през 2019 г.

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Манчестър Сити Арсенал Челси Ливърпул Англия отбор Рахийм Стърлинг Фейенорд
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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