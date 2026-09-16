Бивш английски национал беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние (ВИДЕО)

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние, пише "Дейли Мейл". Крилото е заснето да криволичи по магистрали в Англия, като на видеата се вижда, че той шофира опасно. Това е продължило около 90 минути, преди Стърлинг да се отклони в отбивка, където се блъска в метална порта. По-късно става ясно, че бившият футболист на Манчестър Сити вече е бил под въздействието на опиати, когато е бил зад волана. Когато полицаите пристигат на място, той казва, че има проблем с райския газ.
Рахийм Стърлинг е бил арестуван
Рахийм Стърлинг е арестуван от полицията, която твърди, че се е опитал да скрие от тях азотен оксид или райски газ, като го е преместил на задната седалка на автомобила, който струва около 270 000 паунда. Запис от полицейска камера показва момента, в който Стърлинг е арестуван с бутилки и спукан балон в скута си. Чува се как полицай казва "можеш да го оставиш долу" на футболиста, след като отваря вратата на колата си.
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Former England footballer Raheem Sterling is seen with canisters of nitrous oxide on his lap in newly released bodycam video of his dangerous driving arrest. pic.twitter.com/qJYl28oiDK— The Independent (@Independent) September 15, 2026
Стърлинг е струвал 160 милиона евро през 2019 г.
В момента Рахийм Стърлинг е свободен агент, като последно игра в нидерландския Феенорд. Той е юноша на Ливърпул, като освен за мърсисайдци в Англия игра още за Манчестър Сити, Челси и Арсенал. Именно при "гражданите" Стърлинг беше в най-добра форма, като записа 339 мача, 131 гола и 87 асистенции за тях. С националния отбор на Англия Стърлинг изигра 82 мача, в които вкара 20 гола. Според специализирания сайт "transfermarkt", най-високата цена на крилото е била 160 милиона евро, като я е достигнал през 2019 г.
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Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N— London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026