Променят формата на турнир на УЕФА, в който участва и България

УЕФА наложи сериозни промени за предстоящите издание на Лигата на нациите. От сезон 2028/29 турнирът ще има нов формат, подобен на новите клубни надпревари. Междувременно правилата за предстоящото пето издание също се променят. Лигите ще се състоят от три групи по шест отбора, като всеки национален отбор ще изиграе шест мача срещу пет различни съперника. Италия започва своето участие срещу Белгия на стадион "Олимпико" в Рим в петък, 25 септември.

Промени във формата на Лигата на нациите

Изпълнителният комитет на УЕФА обяви официално на заседанието си в Солун, че за да се прегрупират националните отбори в новия формат, като всяка лига се разширява от 16 на 18 отбора, системата за промоция и изпадане неизбежно ще се измени. Накратко, дадена страна ще има същите шансове да се класира за четвъртфиналите, до които и тази година отново ще се класират победителите и вторите в четирите групи, докато рискът от изпадане в долна лига е намален.

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Ето какво ще се промени. До миналия сезон отборът, класирал се на последно място във всяка от четирите групи на Лига А, изпадаше директно в Лига Б, докато всеки отбор, класирал се на трето място, играеше бараж за изпадане срещу вторите в класирането от Лига Б. В Лигата на нациите за сезон 2026/2027 само двата най-слабо представили се отбора, класирали се на четвърто място, ще изпадат автоматично, а двата най-добре представили се отбора, класирали се на трето място в четирите групи, ще останат в Лига А. Двата най-слаби отбора, класирали се на трето място, заедно с двата най-добри отбора, класирали се на четвърто място, ще участват в баражи срещу вторите в класирането от четирите групи на Лига Б.

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