Шеф в БФС разкри тъжната истина за националния отбор: България не е фаворит в нито един мач

Тази вечер българският национален отбор по футбол излиза на терена за втория си мач от световните квалификации за Мондиал 2026. "Лъвовете" гостуват на Грузия, след като откриха кампанията си със загуба с 0:3 от действащия европейски шампион Испания в София. Междувременно "кръстоносците" също допуснаха поражение в първата си среща от групата - с 2:3 от Турция. Срещата между двете страни е с начален час 16:00.

Директор в БФС говори преди мача с Грузия

Националите ни пристигнаха в Тбилиси в събота, а на летището ги придружаваше техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев. Той коментира шансовете на тима да продължи напред при такава конкуренция в групата. Припомняме, че само първите от четворката се класират на Световното първенство в САЩ, а вторите ще играят баражи.

Какво е липсвало на "лъвовете" срещу Испания и какви са шансовете им за продължаване напред

"Ние не сме фаворити в нито един мач", категоричен е Котев. "Където успеем да измъкнем нещо, ще бъде ОК. Въпросът е да надграждаме във всеки един двубой, да вкарваме млади момчета, както сега Емил Ценов и Росен Божинов влязоха и показаха отлична игра. Това е и нашата визия за момента - да вкарваме млади момчета от младежкия отбор и те да се налагат."

Котев посочи и от какво се нуждае България, за се представи по-добре отколкото срещу Испания: "Наясно сме какъв мач ни очаква, надявам се да покажем доста по-добра игра, повече агресия. Малко време имаше за възстановяване, знаете срещу какъв отбор се изправихме. Ще ни е доста трудно, Грузия се разви доста, надявам се да вземем нещо. Агресия ни трябва, не е нормално цял мач да нямаме картон."

