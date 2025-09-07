Войната в Украйна:

"Вече е твърде късно": Мбапе разкри, че е бил много близо до трансфер в един от най-големите клубове в Европа

Мечтата на много фенове на Байерн Мюнхен е била по-близо до реалността, отколкото се смяташе досега. Суперзвездата Килиан Мбапе потвърди, че рекордните шампиони на Германия някога са се интересували от услугите му. Днес французинът играе за Реал Мадрид - и си спомня за старите запитвания с усмивка. В интервю за "BILD am Sonntag" Мбапе разкрива, че Байерн е отправил запитване за него по време на престоя му в Монако.

Сериозен интерес от Германия през 2017 година

"Много клубове се обръщаха към мен. Байерн ме потърси, когато бях малко по-млад и можех да напусна Монако", започна Мбапе и добави, че Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг също са се свързали с него. "И това са само трите клуба, които си спомням. Може би е имало и други, но не си спомням", каза 26-годишният футболист. Със смях той добави: "Сега всички питат, но вече е малко късно."

Както е добре известно, през 2017 г. Мбапе пое по различен път. Първоначално той премина в Пари Сен Жермен под наем, а година по-късно клубът го привлече за постоянно срещу рекордната сума от 180 млн. евро. Той окончателно се превърна в световна звезда в Лига 1 и в цяла Европа. Сега Мбапе играе за Реал Мадрид, след като завърши дългоочакваното си преминаване в "кралския" клуб миналото лято като свободен агент.

Новият му треньор на "Бернабеу" Шаби Алонсо вече е спечелил французина: "Виждате човек, който иска да успее. Той познава отлично клуба, защото самият той е играл за Реал Мадрид. В момента просто се опитваме да приложим това, което ни казва". От Алонсо, който преди това спечели дубъл с Байер Леверкузен, сега се очаква да оформи нова ера в Реал Мадрид. Мбапе е оптимист: "Ще се опитаме да разберем плана за игра, който той има за нас - и тогава ще видим какво ще се случи."

За Байерн реализацията остава. Мечтата за Мбапе в червената фланелка някога беше реална, но сега вероятно е окончателно отминала.

