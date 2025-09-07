Треньор спаси живота на един от футболистите си по време на мач от Втора лига

Срещата между отборите на Спартак Плевен и Хебър от седмия кръг на Втора лига протече при огромно напрежение. Гостите от Пазарджик стигнаха до трите точки след успех с 2:1, но истинската победа не беше на футболно ниво. Малко след последния съдийски сигнал стана ясно, че мачът е можел да бъде почернен от човешка трагедия. Треньорът на Хебър Николай Митов се намесил решително и предотвратил злощастен край на събитията, съобщава "Марица".

Николай Митов спаси живота на млад български защитник

В началото на срещата 19-годишният защитник на Хебър Марио Дадаков, който е юноша на Левски, попадна в центъра на събитията. При приземяване от рутинно единоборство във въздуха той се оказал под бутоните на противников футболист, който буквално стъпил върху главата му. В следствие на това Дадаков глътнал езика си. Опитният наставник Николай Митов веднага се втурнал към него и единствено бързата му и адекватна реакция спасили живота на футболиста му. Междувременно домакинският лекар наблюдавал случващото се отстрани.

Очевидци от трибуните раказаха пред "Марица" какво точно се е случило: "Митов се развика - дайте лед, дайте лед. След това обърна Марио настрани и, слагайки лед на врата му, бавно успя да му извади езика. Всичко това стана пред очите на домакинския лекар, който учудващо гледаше пасивно. Просто Митов, без преувеличение, върна това момче към живота."

Веднага след това Марио Дадаков бе откаран по спешност с линейка в плевенската областна болница. Това бе причината за 18-минутното прекъсване на първото полувреме на срещата. От Хебър все още не са пуснали официална позиция по случая, а състоянието на Дадаков е неизвестно.

