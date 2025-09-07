Бивш треньор на ЦСКА постави тежка диагноза на случващото се в Борисовата градина

ЦСКА не успя да спечели нито един от първите си шест мача под ръководството на Душан Керкез. Това предизвиква сериозни въпросителни около бъдещето на босненския специалист начело на тима. Ръководството на "армейците" реши да го остави на поста му засега, но това няма да бъде така за дълго, ако резултатите продължат да липсват. Сега един от най-бързо сменените треньори на "червените" Александър Станков коментира ситуацията в клуба.

Бивш треньор на "Армията" с тежки критики към ръководството на клуба

Станков, който бе сменен само след два мача начело на тима през пролетта на 2001 година, даде интервю пред "Тема Спорт", в което коментира актуалните теми около ЦСКА. Той отправи тежки критики към работата на хората в Борисовата градина, определяйки голяма част от решенията им като грешни. Бившият наставник на "Армията" е категоричен, че сегашната ситуация е краен продукт на редица грешки от близкото минало.

"Далеч съм от мисълта да давам акъл, но много от решенията, които се взимат от клуба, се оказват грешни. Взимат се футболисти, оказва се, че не стават. После се пращат във втория отбор. Не мога да си обясня какво се случва, след като такива пари се хвърлят, за да е отборът на ниво. Но това така и не се случва. Няма конкретика кой носи отговорността за решенията, кой кани треньора. Никъде няма точна и ясна визия за случващото се в клуба. Не съм вътре в кухнята, но като човек, който е бил свързан много години с ЦСКА и се вълнувам като фен, нещата не ми изглеждат никак добре подредени.

Излиза се на пресконференция, уж се обяснява кой за какво отговаря, но накрая пак всички остават неразбрали. Например, ако Томанов отговаря изцяло за селекцията, а треньорът за първия отбор - тогава спортният директор за какво е? Но може и те да са си намерили някакъв начин за работа, който да се окаже успешен, ще видим. За момента ситуацията е поредица от грешки и резултатите са нагледни. В крайна сметка си има човек, който да дава парите и оценките. Но очевидно дори и като има пари, това не е сигурно, че клубът ще се подреди правилно и ще има успехи", каза Станков пред "Тема Спорт".

"За първи път виждам клуб да се структурира по такъв неясен начин"

Станков заяви, че останалите отбори в Първа лига вече не се страхуват от ЦСКА, а използват мачовете помежду им, за да натрупат самочувствие. Междувременно Душан Керкез продължава да не бъде по-конкретен, когато говори за проблемите след срещите. Станков смята, че босненецът трябва да излезе и да каже точно и ясно какъв е проблемът, защото иначе думите му изглеждат като плоско оправдание.

"Аз нямам нищо против когото и да е, но е важно да се знае точно и ясно кой за какво отговаря", каза Станков относно назначението на Бойко Величков. "От това, което чух на пресконференцията, тези неща не ми станаха ясни. Обиколил съм доста клубове по света, комуникирал съм с доста футболни хора, но за първи път виждам клуб да се структурира по такъв неясен начин."

