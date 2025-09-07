Войната в Украйна:

Вандалска проява срещу дома на активистка срещу ТЕЦ "Бобов дол" (СНИМКИ)

През нощта е нападнат домът на гражданската активистка Даниела Тонева,  която се бори с постоянното замърсяване, идващо от ТЕЦ „Бобов дол“ на Ковачки. За случая алармира един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев в социалните мрежи, като сподели снимки от вандалската проява. Инцидентът е станал в малкото село Шатрово, където е  домът на Тонева и където се намира ТЕЦ-ът на Ковачки. 

Хвърлен е камък по къщата и е счупен прозорецът ѝ, докато спи вътре, а автомобилът ѝ е залят с боя, твърди Мирчев. Той е разговарял с нея и по думите му Даниела е решена да продължи и да не позволи на никого да си мисли, че може да бъде сплашвана.

Причините да бъде атакувана, според Мирчев

"Ковачки си осигури спокойствие и няма да бъде притесняван за безбройните нарушения на неговите централи, тъй като се договори с Борисов и Пеевски. Въпреки сериозното разследване на АКФ, държавата не си мърда пръста да предприеме каквото и да било срещу брутализмите на този олигарх от каменната ера. Още преди три месеца подадохме сигнал до КЗК и прокуратурата по разследването на АКФ. Познайте – НИЩО!", възмущава се Мирчев. ОЩЕ: "Всяка седмица ми набива канчето": Общински съветник в Бобов дол със скандално признание за Ковачки (ВИДЕО)

Той обяви, че в сряда Даниела ще бъде в парламента и заедно ще представят пред обществото причините тя да бъде атакувана.

"И никой не трябва да има съмнения - Даниела и всички, които се борят за справедливост и оказват отпор срещу завладяната държава, не са сами!", подчертава още лидерът на "Да, България". ОЩЕ: Ковачки изглежда понесе финансов удар от съда заради ТЕЦ "Марица изток 2"

