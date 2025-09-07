"Да платим и да се молим": Стратегията на Европа се провали

Лятото мина, дойде есента и е време да направим равносметка на постигнатото от европейската дипломация по отношение на Украйна. За съжаление, изводите не са приятни - Европа не само че не предприе действия, но дори не се събуди. Това пише бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис в социалната платформа Х, определяйки лятната дипломатическа офанзива на Европа като пълен провал.

Европа изгради лятната си стратегия върху три стълба, посочва той:

1. Умилостивяване на президента Тръмп

Още: Добре дошли, г-н Зеленски, в Кремъл. За вас чай с една или две дози полоний?

"Да платим и да се молим"– плащаме по-високите мита и обещаваме да закупим оръжие и военно оборудване за Украйна, и едновременно с това изразяваме почит към Тръмп при всяко посещение във Вашингтон, при всеки видеоразговор и с публични декларации за преданост.

2. Надеждата, че Путин ще бъде доволен от това, което има сега

Това се видя в изявления на европейски лидери, които намекваха, че суровата реалност може да принуди Украйна да отстъпи територия на Путин, позовавайки се на историческия пример на балтийските страни или Финландия. Само че няма индикации, че Путин ще се задоволи с това. Въпреки това надеждата умира последна.

3. Да се молим украинците да не се уморят

Още: Между редовете: Путин елиминира сериозните преговори за мир, за Тръмп вече Европа е на първо място (ОБЗОР - ВИДЕО)

Най-важният компонент от европейския план за "бездействие" бе украинците да продължат да се борят както за Украйна, така и за цяла Европа, докато Европа допива своя Аперол Шприц и вниква в ситуацията.

А сега?

А сега какво, пита бившият първи дипломат на Литва.

Когато САЩ обявиха, че се отказват от балтийската инициатива за сигурност, мнозина бяха шокирани. Аз бях още по-шокиран от това колко време прекарахме в молитви нещата да се променят магически, вместо да се вслушаме в предупрежденията и да се подготвим за неизбежното.

Сега трябва да се подготвим за намаляването на броя на американските войски в Европа, което вероятно ще е голямо. И вероятно и за изтеглянето на войските от балтийските страни.

За какво друго трябва да сме подготвени? За това, че Украйна най-вероятно ще остане без американска помощ. И че Русия вече няма да бъде под санкции. И че Европа ще трябва сама да се изправи срещу руската заплаха.