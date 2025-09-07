Руски дронове убиха дете в Киев: Одеса е в пламъци (ВИДЕА)

"Броят на загиналите в Киев се увеличи до двама. Спасителите извадиха от под развалините тялото на едногодишно дете", заяви в "Телеграм" шефът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко. По-рано той съобщи за един загинал в Святошинския район и 18 ранени. В този район в резултат на атаката на безпилотни самолети е частично разрушена девететажна жилищна сграда, уточни BBC. Още: Русия атакува района на Одеса, Украйна отговори с удари по Ростовска област (ВИДЕО)

В Дарницки район е настъпило "частично разрушение" на четириетажна сграда.

Удар по кабинета на министрите

Сградата на Министерския съвет в Киев е в пламъци след атака, съобщават източници на "Суспилно". Твърди се, че върху сградата са паднали отломки. Ръководителят на военната администрация на град Киев по-рано съобщи, че „на последния етаж на административната сграда в район Печорск е избухнал пожар“. Украинското правителство се намира там.

Атаки по Одеса, Запорожие и още

Руските военни нанесоха масиран удар по Одеса и Одески район с ударни безпилотни самолети, заяви шефът на областната военна администрация Олег Кипер.

"Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, са повредени обекти на гражданската инфраструктура и жилищни сгради. В града са възникнали няколко пожара, включително в многоетажни сгради", написа той. Информацията за пострадалите се уточнява. Тази нощ Русия атакува Одеса, както и Киев и други градове.

Украйна е подложена на масирана атака от дронове, съобщават украинските медии. В повечето области на страната е обявена тревога.

Мониторинговите канали съобщават за десетки дронове във въздушното пространство, пише УНИАН. Кореспонденти на "Суспилне" съобщават за експлозии в Харков и Днипро. Ръководителят на военната администрация на област Днепропетровск, Серхий Лисак, заяви, че руснаците са използвали дронове и ракети, за да нанесат удари по областта. В Кривой Рог един от трима ранени мъже е в тежко състояние.

Удар снощи имаше и в Запорожие, където има 15 ранени, от които четирима са откарани в болница. Има огромни щети по детска градина.

Междувременно губернаторът на руската Воронежка област Александр Гусев съобщи, че над три района на региона са били свалени шест украински безпилотни летателни апарата. Министерството на отбраната на Русия твърди, че от 20 часа до полунощ са унищожени 31 украински дрона над три руски региона и анексирания Крим.

