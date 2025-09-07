"Не съм Айвън Айвънов и не съм роднина на Григор Димитров": Иван Иванов след втората си титла от Големия шлем

Българският талант Иван Иванов уточни две много важни неща на тенис света след триумфа си на US Open. В събота шампионът на Уимбълдън победи Александър Василев в исторически българския финал при юношите в Ню Йорк. 16-годишният ни състезател надви сънародника си с 2:0 сета (7:5, 6:3) и по този начин вдигна втората си титла от Големия шлем. Иванов изравни постижението на първата българска ракета Григор Димитров, който през 2008-а триумфира като шампион на Уимбълдън и на US Open.

Иван Иванов говори след триумфа си над Василев на финала на US Open

След победата си над Василев, който е първи братовчед на Григор Димитров, Иванов застана пред медиите. Той не скри радостта си от постижението му и заяви, че е изпълнил мечтите на цялата страна за изцяло български финал. След това варненецът сподели какво си е мисли по време на срещата със своя сънародник: "Имаше моменти, в които имах нещо като дежа вю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха."

След това Иванов бе попитан как точно се произнася името му, на което той отговори: "Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате." 16-годишният талант бе попитан и за роднинската си връзка с Григор Димитров: "Мисля, че имате грешка – не сме роднини. Не, не, не, не, не. Не съм този човек. Александър Василев е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание, е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме."

