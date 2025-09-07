Войната в Украйна:

"Не съм Айвън Айвънов и не съм роднина на Григор Димитров": Иван Иванов след втората си титла от Големия шлем

07 септември 2025, 13:05 часа 380 прочитания 0 коментара
Българският талант Иван Иванов уточни две много важни неща на тенис света след триумфа си на US Open. В събота шампионът на Уимбълдън победи Александър Василев в исторически българския финал при юношите в Ню Йорк. 16-годишният ни състезател надви сънародника си с 2:0 сета (7:5, 6:3) и по този начин вдигна втората си титла от Големия шлем. Иванов изравни постижението на първата българска ракета Григор Димитров, който през 2008-а триумфира като шампион на Уимбълдън и на US Open.

Иван Иванов говори след триумфа си над Василев на финала на US Open

След победата си над Василев, който е първи братовчед на Григор Димитров, Иванов застана пред медиите. Той не скри радостта си от постижението му и заяви, че е изпълнил мечтите на цялата страна за изцяло български финал. След това варненецът сподели какво си е мисли по време на срещата със своя сънародник: "Имаше моменти, в които имах нещо като дежа вю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха."

Александър Василев и Иван Иванов

След това Иванов бе попитан как точно се произнася името му, на което той отговори: "Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате." 16-годишният талант бе попитан и за роднинската си връзка с Григор Димитров: "Мисля, че имате грешка – не сме роднини. Не, не, не, не, не. Не съм този човек. Александър Василев е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание, е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме."

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
