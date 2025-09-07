Войната в Украйна:

Тежка трудова злополука във Враца: Ето какво е станало

07 септември 2025, 14:54 часа 325 прочитания 0 коментара
Тежка трудова злополука е станала във Враца, съобщи националното радио. Става въпрос за пострадал работник, който е с опасност за живота. Инцидентът е станал във вчерашния ден в каменна кариера за добив на облицовъчни материали край мездренското село Горна Кремена, съобщи още БНР.  По случая е започнало полицейско разследване. Инспекцията по труда проверява благоевградската фирма, която е концесионер на кариерата.

По по време на работа работникът е паднал от скала. 55- годишният мъж от врачанското село Тишевица е ударен от подвижно рамо на сонда, след което е полетял от 7 метра височина. Пострадалият е в шок и с множество фрактури. Той е транспортиран в столична болница. 

Припомняме, че наскоро двама мъже пострадаха при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Единият от тях е на 46 години и е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 години и е с травма, увреждаща слуха му. До момента е установено, че в цех в оръжейния завод, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин, е настъпила трудова злополука.

В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети. Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл.134, ал.1, т.2 от Наказателния кодекс. ОЩЕ: Двама са пострадалите при трудова злополука в завод "Арсенал"

Деница Китанова
