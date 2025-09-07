В Манчестър Юнайтед останали в шок от решението на Рубен Аморим да се раздели с една от звездите си

Защитникът на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу призна, че е бил шокиран от напускането на сънародника си Расмус Хойлунд това лято. Датският нападател се разбра да премине в Наполи под наем в последния ден от трансферния прозорец, след като бе сметнат за излишен на "Олд Трафорд" Рубен Аморим. Промяната в настроението на португалския специалист дойде, след като клубът привлече Бенямин Шешко от РБ Лайпциг като първи избор за титулярната позиция.

Напускането на Хойунд шокирало съблекалнята на Юнайтед

Въпреки пристигането на Шешко, обаче, Хойлунд беше решен да се бори за мястото си в отбора. Той не искаше да напусне "Олд Трафорд", но в крайна сметка завърши преместването си под наем. Напускането на датския национал бе изненада за неговия сънародник Патрик Доргу, който се присъедини към клуба през януари. В интервю за "Ekstra Bladet" той призна, че целият отбор бил шокиран от решението на Аморим да отпише Хойлунд от плановете си.

Ето какво каза Доргу:

"Така е във футбола. Никога не знаеш кога ще дойде твоят ред да продължиш напред. Знаехме, че това ще се случи с Кристиан Ериксен, но може би беше по-голям шок, че Расмус трябваше да продължи напред. Говорих много с него по време на процеса и усещах накъде върви всичко. Надявам се, че сега ще се виждаме всеки път в националния отбор.

"Много съм щастлив, че бях съотборник с Кристиан и Расмус. За мен беше голям плюс, че те бяха в клуба, когато се присъединих. По този начин ми беше по-лесно да стана част от отбора. Но това в никакъв случай не беше решаващо за избора ми на Манчестър Юнайтед. Когато трябваше да взема решение, мислех много повече за плановете и идеите на треньора с мен", заяви Доргу.

